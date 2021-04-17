正修科大資訊管理系昨天的「實務專題成果展」搶眼！「AIOT 資源回收分類器」、「醫遊為淨網路旅遊平台」展現畢業班同學紮實的學習成果，資管系主任夏自立表示，專題成果展現學生創新創意與專業實作硬技能，藉由公開發表與競賽，深耕學生團隊合作與自信表達的軟實力，積極培養創新實作優秀資管人才。

夏自立指出，實務專題成果展是資管系驗收學生實作能力的優良傳統，學生歷經紮實專題製作訓練後，必須通過專題提案口試、專題報告初審、專題成果發表的嚴格審查，才能通過考核。

今年專題成果展共有23組作品参展，內容涵蓋最熱門的人工智慧(AI)、智慧物聯網(AIOT)、虛擬實境(VR)、數位行銷等新穎主題，充分展現數位創新與智慧應用特色，作品經過初審遴選13組作品入圍專題競賽，包括有AIOT資源回收分類器、醫遊為淨網路平台、歸鄉三草工作室創業計畫、AI 自動撿球機器人、VR虛擬資安數位鑑識實驗室設計等。

「AIOT 資源回收分類器」專題由老師李春雄指導姚力瑜、施意瑄、蔡雅竹及邱惠琳等畢業班同學，提出分類方法後，透過人工智慧（AI）技術判別物品種類，當物品不符合鋁罐、紙類、乾電池及塑膠四大類時，系統就會發出警示聲響，避免其他垃圾混入，再透過機械手臂完成分類，為讓清潔人員方便了解桶內回收量，特使用物聯網超音波感測器，將所偵測的數值顯示在系統螢幕及APP，適時傳送清潔通知，更新增數據上傳功能，大幅減少清潔人員的時間成本。

政府大力推廣旅遊觀光業，平台網站功能看似完整，但大多是單一景點介紹或套裝式行程，沒有提供當地天氣狀況與空氣品質，為解決這個問題，特運用人工智慧與機器學習方式開發「醫遊為淨網路旅遊平台」，根據使用者喜好推出個人化行程，提供未來一周空汙狀況，再加入旅行醫療功能，快速定位找到就近醫療單位，打破以往只侷限套裝行程，運用人工智慧推薦出個人化行程，加入環境品質與旅行醫療等創新服務，更能滿足使用者需求。

「歸鄉三草工作室創業計畫」以屏東歸來社區特色農產品牛蒡、豆薯、青蔥「歸來三寶」建立特色品牌，完成創業企劃書撰寫，成立歸鄉三草工作室，擬訂產品行銷推廣策略，並完成歸鄉網站設置，除與廠商合作完成三寶拌麵與三寶周邊商品如側背袋、杯墊、束口袋、杯袋外，更搭配社群行銷同步推廣主要產品與歸來社區小旅行，完成地方創生均衡城鄉。

(中時 )