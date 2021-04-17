一名文大女學生15日凌晨去買消夜，途中經過一名男子，對方竟拿裝有雜物的袋子丟她，導致她摔倒受傷，此事被女學生的朋友分享到Dcard上後，引起討論，不少文大學生指出，這名男子窩居在學校，曾做過許多讓人覺得困擾的怪事，另有女學生透露，半夜遇到男子手持鋸子問她想去哪。對此，文大回應，該生在效期間是心輔單位的重點輔導對象，但15日已被退學。

一名男網友昨在Dcard上發文分享，一位女性友人15日凌晨出去買消夜，途經學校的大義館時，撞見一名男子在爬大典館的窗戶，後來莫名其妙的開始大吼大叫，還將一個裝有雜物的黑色袋子朝朋友身上丟。不過，朋友當時只想著趕快離開現場，便持續背對著對方向前走，也因此被砸到背部跌倒，導致身體多處擦、挫傷。

男網友表示，這個人在文化大學是出了名的怪人，學校起初有處理，但後來也就漠視不管了，但因為此人有攻擊學生的行為，所以他認為教育部應該出面處理，並呼籲其他學生，夜晚在校園裡面行走也要注意自身的安全。

一名文大女學生留言透露，她在開學前一天的晚上9點經過24小時K書中心，發現這名名男子正在做木工，對方拿著鋸子「鋸啊鋸的」，當她快步經過，男子竟舉起鋸子，還將鋸齒狀那邊朝她，陰陽怪氣地問說，「這麼晚了，想要去哪？」讓她嚇歪逃跑。

文大怪人朝女學生丟東西，導致她摔倒受傷，另名女學生透露，半夜曾遇到男子拿鋸子問想去哪，讓她當場嚇到逃跑。（圖／翻攝自Dcard）

此事也引起文大學生討論，不少人表示，這名男子在學校窩居多年，以前在校版就常常被拿出來討論，稱他佔據24小時K書中心的位置寫書法、佔著教室睡覺、唱歌等種種事跡說也說不完，之前學生會曾出面處理過一次，但顯然效果不彰。

文化大學一名男子凌晨攻擊女學生，網友透露，這人以前就常被拿出來討論，曾做出許多奇怪的事情，令人很困擾。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看完也毛骨悚然直呼，「真的非常可怕」、「還好轉學了，那傢伙真的陰陽怪氣、神出鬼沒，大家快逃」、「這怪人怎麼還在鬧」、「好可怕⋯晚上要夜練真的很害怕，就連晚上在自己住的地方，都很常聽到他在外面唱歌」、「傻眼，學校不要再裝沒事了好嗎？」

(中時新聞網)