氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，舒力基颱風持續增強，「颱風眼」已清晰可見，明日將增強為「強烈」；依中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，由於新的模擬太平洋高壓已調強，故「舒力基」路徑調整得比原預報偏西，其「不確定性」70％範圍已涵蓋呂宋島；但仍應持續觀察，但他也說，110年來僅有1個侵台的「4月颱」，其路徑看似威脅很大，該颱風為桃園以南帶來的雨量並不多，故即使歷史重演，也難解桃園以南的乾旱；期望越高、只會失望越大。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起大陸高壓南移，北台灣雲量逐漸減少、轉多雲時晴，花東仍有局部雨；弱冷空氣南下，北台舒適微涼，其他地區白天熱，早晚偏涼；大陸高壓帶來境外沙塵，空氣品質轉差，戶外活動應注意。

吳德榮提及，18日、19日台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼，中南部空氣品質仍不佳；20日、21日、各地晴時多雲，白天熱、早晚涼；22日西半部多雲時晴，白天熱、早晚稍涼，東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨。影響程度得再視颱風路徑的調整，需持續觀察。

(中時 )