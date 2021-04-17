前拜仁慕尼黑和尤文圖斯的前鋒托尼(Luca Toni)在尤文戰勝热熱那亞後，C.羅納度(Cristiano Ronaldo)因自己沒進球憤怒扔球衣，而儘管尤文稱他是把球衣丟給了球童，但仍遭受托尼的批評，前義大利名將托尼在接受《都靈體育報》採訪時抨擊了C.羅。

Luca Toni on Cristiano Ronaldo: "He's the leading goalscorer, he's scored a lot. But I'm not impressed by some of his attitude towards the group. You don't throw the shirt. Sometimes a great champion has to lead by example." — Bolarinwa Olajide (@iambolar) April 15, 2021

上週尤文圖斯戰勝熱那亞後，C.羅的表現出現爭議，儘管他們球隊獲得勝利，但這位36歲的戰將在終場哨後似乎並不高興。他將球衣扔在地上然後衝進了球員走道，托尼認為，已五次獲得金球獎的他沒留在場上與隊友一起慶祝是不對的。

「他對尤文非常重要。他是超級得分王，但他某些態度讓我留下不好的印象。我回想起自己比賽的時候，在得分之後，無論如何我還是會在球場上慶祝，我會忍住不開心的情緒，」他對媒體說道。「不管是不是巧合，都沒必要扔球衣。有時候一個偉大的冠軍球員必須以身作則。」

「在我看来，這樣扔球衣毫無風度可言，他甚至都没轉過頭看球童，臉上毫無笑容，一句話都不說。」他繼續說道，「他先是扔了國家隊隊長袖標，然後又丟球衣，下一次他會丟什麼？讓我們拭目以待吧！」而儘管C.羅感到沮喪，但本季他一直保持出色的表現，在隊友相對表現不佳時，他本季已經踢進了高達32球。隊友在佩佩(Pepe)在受訪時談論了C.羅：「以我對他的了解，他在尤文很開心，也是本季意甲得分王，那些批評他的人都不知道他每年踢進30球有多困難！」

(中時新聞網)