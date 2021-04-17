45歲舒淇2016年和馮德倫閃電宣布結婚，多年來關於小倆口婚變的流言蜚語不斷，但兩人都以行動輕鬆打破傳聞。昨(16日)舒淇過生日，馮德倫曬出和老婆玩視訊截圖，但圖中的舒淇竟因濾鏡顏值崩壞，變成鼻孔、嘴巴大的搞笑模樣，引來舒淇留下3個針頭符號，恐嚇老公皮在癢。

舒淇和馮德倫情纏20年，但雙方始終沒把話說死，5年前兩人合用一紙聲明宣布互訂終身，文中兩人放閃說：「嗯是的，我們的婚事就是這麼簡單，我們的禮服就是這麼的隨性，我們的決定就是這麼的突然，我們不會有任何婚宴跟派對，我們相識了20年相戀了四年，我毫無反顧地娶她了，我們結婚了」，並強調舒淇沒懷孕，兩人並非帶球閃婚。

馮德倫曬舒淇醜照。（圖／翻攝自fungblackandwhite IG）

舒淇與馮德倫婚後很少在IG同框放閃，但每次一分享互動照，都引來粉絲喊讚，去年舒淇疑似帶老公回台灣娘家，曬出馮德倫在飛機上睡翻的照片，寫下：「落，晚安囉」。去年底舒淇分享踏入婚姻心得，強調結婚不是兩個人的事，而是兩個家庭的結合，「不只是先生要諒解你，婆家也要」，感激遇到非常好的婆家，讓她的媳婦之路一路走來始終幸福。

林熙蕾發文替舒淇慶生。（圖／翻攝自kellyhlin IG）

雖然和老公甜蜜蜜，舒淇也呼籲不是每個人都得走入婚姻，「如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。」昨她過生日，馮德倫第一時間曬出太太醜照，兩人打情罵俏放閃，馮德倫還用英文寫下：「我的美麗老婆生日快樂，繼續一起大笑，永遠年輕」，據知兩人目前暫時分隔兩地，一人在香港、一人在台灣。而舒淇的「老婆」林熙蕾也曬出照片，說：「老公生日快樂，下半輩子我還是會繼續陪伴著妳！」

(中時新聞網)