就算面對聯盟當前最火燙的連勝球隊快艇，七六人也不願輕易把勝利讓人！靠著明星中鋒恩比德貢獻36分、14籃板，以及丹尼格林最後9.8秒兩罰俱中，七六人16日以106比103驚險氣走快艇，除了斬斷快艇7連勝，七六人也摘4連勝，續保東區龍頭席位。

原本打到讀秒階段，七六人靠著寇克馬茲最後47.7秒的「三分打」，取得104比98領先，沒想到快艇先靠馬克斯莫里斯灌籃，接著雷吉傑克生投進三分球，轉眼追成只差1分，幸好丹尼格林及時貢獻兩罰，莫里斯追平三分出手沒進，七六人驚險贏球。

畢竟此役雙方都陷傷兵危機，七六人除了托必亞斯哈里斯與塞斯柯瑞兩名先發因傷缺陣，「魔獸」霍華也沒法上場，幸好除了恩比德優異內線表現，寇克馬茲也拿18分，班西蒙斯12分、9籃板及6助攻，丹尼格林11分、7籃板及4抄截。

反觀快艇也有里歐納德、貝弗利及伊巴卡等主力因傷缺陣，整場比賽幾乎都靠保羅喬治飆分撐住，喬治最後攻下全場最高37分，外加9籃板、6助攻，派特生替補拿下18分，馬克斯莫里斯15分，雷吉傑克生13分，隆多10分、8助攻。

(中時 )