歌手王菲從出道至今，憑著空靈歌聲和低調又具有自我性格的作風，成為許多人心中的女神，每次現身時穿搭也都掀起網友議論，近日網路上瘋傳她30年前的舊照，青澀模樣搭上前衛又時尚的造型，再度掀起討論話題。

近來微博瘋傳王菲30年前的舊照，只見當年年僅22歲的她，留著一頭烏黑及肩的短髮，上半身牛仔襯衫加西裝外套，搭配下身短褲搭黑色網襪的造型，在當時可以說相當前衛，且走在流行尖端，照片中只見她隨意的坐在路邊的石階上，用高冷的表情盯著拍攝她的鏡頭，可以說是相當有個性，雖然當年模樣略顯青澀，但一舉一動在當時都已經具備天后的架式。

王菲30年前的照片引發議論。（圖／微博）

網友在看到天后年輕時的風采，也都忍不住留言稱讚：「真不愧是大家心中永遠的女神」、「這黑絲襪真的太火辣了，但也只有王菲才能夠成功駕馭」、「過了30年天后還是一樣年輕貌美，絲毫不見歲月在她臉上留下一絲痕跡」、「造型永遠走在時尚尖端，很少人能夠超越她」，對王菲可以說是一面倒的好評。

謝霆鋒2014年和王菲世紀復合，雖然小倆口向來低調，卻屢次爆出分手傳聞，不過之前謝霆鋒被拍到悄悄開車進王菲香閨，顯示兩人感情依舊甜蜜，近日又被媒體拍到謝霆鋒牽起王菲的手，彷彿重現當年認愛時經典一幕，恩愛的一面讓所有人都直呼被閃瞎了。

(中時新聞網)