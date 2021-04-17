「2007年賈伯斯發表第一代iPhone，沒幾年，傳統手機不見了。」財信傳媒董事長謝金河認為，下一場產業革命一定是電動車，失落幾10年的美國汽車業由特斯拉（Tesla）闖出一片天，中國也卯足勁補貼電動車產業，汽車製造大國德國一定不會缺陣，新國力競賽VW（福斯）能不能挑戰Tesla成功，值得拭目以待。值得留意的是，台灣在汽車電子有雄厚實力，而電動車產值上看6兆美元（約台幣170兆元），這是台灣的大機會！

謝金河在臉書發文指出，福斯汽車股價大漲，帶動德國股市呈現強大的牛市，今年來從13718點大漲到15473點，這個漲幅十分驚人。

福斯汽車由執行長Herbert Diess正式宣示：「我們將挑戰Tesla！宣布5年戰略目標，投資730億歐元，其中350億歐元專注發展純電動車，未來10年，福斯將生產2600萬輛的純電動車，包含70款純電動車型。福斯也預估未來4年歐洲會有7成是純電動車，20年後不再生產燃油車，這是一個產業新時代降臨！」

謝金河說，從現在開始往後看10年，目前檯面上的傳統車廠，很可能在時代巨輪往前推進中消失。他提及，2007年1月9日賈伯斯站在台上發表第一代iPhone，那個時候，大家手上拿的是Nokia、Motor的手機，但沒有幾年，傳統手機不見了，Nokia執行長Elop流淚說：「我們沒有犯錯，但我們失敗了！」

「下一場的產業革命一定是電動車。」謝金河強調，這也是一場國家級的經濟競賽，失落幾10年的美國汽車業由Tesla闖出一片天，中國卯足全力，過去10年，中國用來補貼電動車的金額高達6760億人民幣，現在從比亞迪，到蔚來、理想、小鵬都全力衝刺電動車，小米、百度、華為、阿里，以及吉利等也都殺進來了。德國是汽車製造大國，這一輪競賽，德國一定不會缺陣，到目前為止，ID3及ID4表現都不錯，VW能不能挑戰Tesla成功，這會是一場大戲，值得拭目以待。

他認為，台灣在汽車電子有雄厚實力，未來10年很可能是台灣經濟總量倍增的黃金時代！傳統汽車電子設備占10%，未來電動汽車比重會拉升至70%，童子賢提到，資訊產品年產值6000億美元，電動車產值上看6兆美元（約台幣170兆元），這是台灣的大機會！

(中時新聞網)