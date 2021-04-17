金湖鎮長陳文顧今天一早帶領40餘位樂齡學習中心的阿公、阿嬤走入成功海灘。（金湖鎮公所提供）

金門成功海灘是花蛤的主要產地，金湖鎮公所今天一早安排樂齡學習中心的阿公、阿嬤下海探索生態。（金湖鎮公所提供）

縣水試所專家陳世章技士應邀解說花蛤生態，提醒小於10元硬幣大小就不要採捕，以維海灘生態永續利用。（金湖鎮公所提供）

大家開心相約在今年的花蛤季活動，也偕家人一起來海邊走一走。（金湖鎮公所提供）

金門成功海灘是花蛤的主要產地，金湖鎮公所今天一早安排樂齡學習中心的阿公、阿嬤下海探索生態，邀請縣水試所專家到場開講，大家開心相約在今年的花蛤季活動，也偕家人一起來海邊走一走。

花蛤在金門的棲地主要集中於金寧鄉后湖、昔果山及金湖鎮成功沙灘一帶，綿延數公里的金黃色灘地因砂石顆粒大，透氣性佳，生長特別迅速。

在金門1992年終止軍管，大範圍解除海灘管制後，吸引大批民眾和遊客下海挖花蛤，紅男綠女穿梭來去，全民運動蔚為海灘即景。縣水試所經常放流花蛤幼苗，維持海洋生態永續利用外，也與金湖鎮公所、區漁會協辦「金湖海灘花蛤季」，成為當地夏季重點觀光活動之一。

金湖鎮長陳文顧今天一早帶領40餘位樂齡學習中心的阿公、阿嬤走入成功海灘，在縣水試所專家陳世章技士的解說指導下，了解花蛤生態習性，以及花蛤做為當地海灘指標生物，全民協力維護海洋生態的重要性。

陳文顧表示，金湖鎮公所主辦的花蛤季活動，今年延續往年規畫饒富傳統漁村風情的「牽罟」和繪畫創作和沙雕、沙灘排球、花蛤小天使、歌唱比賽外，也將搭配周邊小單元，以及具有保育傳承意義的親子放流魚苗活動，讓大人、小孩在這塊美麗的海灘上，用熱情展現愛金門的行動力。

(中時 )