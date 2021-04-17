談戀愛能讓人天天活在粉紅泡泡中，但有些人卻認為一個人無拘無束的生活更好！搜狐網命理專欄點名，雙子座、射手座、摩羯座及天蠍座堪稱單身主義者，他們習慣且享受一個人的生活，把愛情看很開，對待感情也很隨緣，對婚姻也從不強求。

▍1. 雙子座

雙子座的人很堅持做自己，比較我行我素，不容易受到別人的影響，也從不在乎旁人的評價和看法，對於感情也比較淡定從容，很看得開，雙子座內心裡常會有獨身主義的想法，認為一個人無拘無束也能過得很好，雙子座有些想法常常和別人不一樣，總是顯得與眾不同。

▍2. 射手座

射手座是天生的戲精，不僅內心想法超多，心裡想的跟嘴出口及做出來的行為都會不一樣，在射手座一邊享受著愛情的甜蜜及另一半的照顧時，另一邊卻又渴望自由，不願意被束縛，喜歡自由自在的生活，因此實際上射手座是個獨身主義者，但他們很享受身邊異性的寵愛，喜歡跟他人保持曖昧關係，在情感中射手座特別花心，情史也超豐富。

▍3. 摩羯座

摩羯座是12星座當中最有個性的星座，他們的想法自我又獨特，不喜歡循規蹈矩，從來不會在乎別人的眼光，對於任何事物都有一套理想，很堅持做自己，所以摩羯座給大眾的印象太高冷有性格，不容易相處，甚至顯得冷血自私，不過他們也不會因為世俗的眼光而去改變自己，始終都能依照自己的意願去生活，活成自己真正想要的樣子。

▍3. 天蠍座

天蠍座超會在眾人面前表現自己，他們真實的想法誰也猜不透，只有天蠍座自己才明白，他們的內心也是個戲精。天蠍座比較自私，不論做什麼事情，都是從利益出發，不太會顧及到別人的感受，但天蠍座很多想法只是藏在心裡，他們外表看起來很圓滑，跟一般人沒有什麼不同，甚至也會熱衷於戀愛，享受著被人關心寵愛的幸福。

(中時新聞網)