日排核廢水蔡政府「一聲都不敢吭」 孫大千揭嚴重後果：等同把台灣泡在核廢水裡！

日本決定2年排放福島核廢水入海，民進黨政府未表態抗議引起爭議，國民黨前立委孫大千今早在臉書提醒台灣人民認清四個真相，並抨擊民進黨為了抱美國大腿，強逼台灣人民吞萊豬，現在為了討好日本，還要強逼台灣人民喝核廢水嗎？

孫大千說，民進黨一向不是講話都很大聲的嗎？為什麼碰到日本就變成啞巴了？

他表示，台灣人民必須認清楚的幾個真相：

一、日本福島核廢水恐怕並不是單純一般核電廠的冷卻水，其中還包含了當年核電廠災變時，灌入其中三座即將融毀的反應爐的冷卻用水。

二、日本政府雖然聲稱，兩年後即將排入太平洋的核廢水已經過濾掉其中的放射性物質，僅存下來的氚也只有世界容許標準值的七分之一。問題是，現有的技術真的能夠完全過濾掉核廢水中全部的放射性物質嗎？會不會仍然殘存了鍶-90、銫-137、碘、釕、銠、碲、和鈷等放射性物質呢？

三、鍶-90和銫-137之類的放射性物質半衰期長達30年，進入人體後會被骨質結構吸收，一旦融入到骨頭的晶體結構中更無法被排出體外，有致癌的高度風險。

四、日本雖然在福島外海排放核廢水，但是由於太平洋洋流的帶動，必然會將整個太平洋全面污染。台灣四面環海，自然無法倖免於難，到時候，台灣漁民的魚獲都極有可能含有放射性物質，在政府人力物力有限的情況之下，根本不可能逐批檢驗，必然會對台灣人民的健康安全帶來致命的災難。

孫大千強調，民進黨為了要抱美國的大腿，強逼台灣人民吞萊豬。現在為了討好日本，難道還要強逼台灣人民喝核廢水嗎？

(中時 )