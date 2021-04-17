《公督盟可休矣……》 ～高金素梅團隊 唐曙 2021.04.16

公督盟13日公布立法院第10屆第二會期立委評鑑結果，113立委中42人被列為優秀立委，唯一被列「待觀察名單」的是無黨籍立委高金素梅。對此，高金團隊錄製影片，引用英國名著《動物農莊》中的「拿破崙豬」角色，諷刺公督盟及其評鑑標準。高強度的反擊力道，短時間內獲得不少網友迴響。

高金素梅團隊昨日（16）在臉書發表名為《公督盟可休矣……》的影片，團隊成員唐曙表示，公督盟既然可以自訂標準來評鑑立法院的立法委員，那也應該要接受對人對它的評鑑；每次看到公督盟開記者會公布評鑑結果的時候，他腦子都浮現了《動物農莊》裡的一個角色——一隻叫作「拿破崙」的豬。

唐曙指出，這隻叫作拿破崙的豬和另一隻叫作「雪球」的豬，聯合了所有農場上的動物趕走了農場主人後，向動物們發布了所謂的「七條誡律」，這兩隻豬告誡動物說：「兩條腿走路的都是敵人、四條腿走路的才是朋友、動物不穿衣服、動物不睡床、動物不喝酒、動物不殺害同類、動物一律平等。」

但是拿破崙卻為了奪取權力，埋伏9隻大狗趕走了雪球，然後宣布自己從此以後就是管事的主席，訂下了農場動物生活的新規矩，誰也擺脫不了牠的監督，有動物反對就讓牠閉嘴；但是漸漸的，拿破崙開始學起人類穿衣、喝酒、殘殺同類，並且竄改了當初的七誡，所有農場裡想好好活下去的動物就要記得：「拿破崙永遠是對的。」最後，拿破崙終於學會和人類一樣，用兩條腿走路、和有權力的人類吃飯喝酒，而站在窗外看著宴會裡的豬和人，動物們都分不清誰是誰了，「原來權力可以讓他們彼此這麼相似！」但拿破崙早就忘了，就算穿起皮靴、拿著皮鞭，牠還是不能和人類分享獨裁者的權力，因為牠仍然只是一隻，名字叫作拿破崙的豬而已。

其實去年11月，高金素梅團隊就針對公督盟，發表影片《只有選民可以監督民意代表》，該影片獲得近6000個讚與超過200則留言，迴響熱烈。最新影片《公督盟可休矣……》，更是在短短一日內獲得超過2200個讚、逾100則留言、近200次分享，網友紛紛回應：「公督盟早就跟民盡黨站在一起，名存實亡」、「公督盟是民進黨養的，沒公信力」、「一看那評鑑內容，即知是最不公正的可恥評鑑，陳柏惟國防質詢荒腔走板居然優，高金素梅擲地有聲的質詢居然未列優，此錯誤的評鑑應該反制」、「高金素梅是現今立法院最優質的立委」、「她認真誠心為原住民的態度是看得到的！」

(中時新聞網)