網路上近來出現1名自稱住在美國、領有綠卡的男子，男子會透過社群平台私訊女子稱要提供「工作機會」，酬勞10萬元，但實際對話後，卻經常提及「旅館」、「過夜」等內容，甚至會誘導女子說過夜的話一切順其自然、不會強迫；日前一名網紅正妹就將對話過程與實際見面情形錄成影片，該男子的真面目也隨之曝光，男子一發現赴約對象非本人隨即逃離。

YouTube頻道「勾起你心中的惡」先前上傳1部影片，1名網紅正妹日前收到陌生男子私訊，該男子透過Instagram說要提供工作機會，酬勞10萬元，並強調「非八大、非投資、非直播」，她為確認其真實性，回覆後，對方則堅持要用電話溝通；該男子電話中表示，2人可以先約在公開場所見面，如果談得來，再相約去旅館過夜，強調「不代表要幹嘛，尊重你，一切順其自然，不會勉強」。

1名自稱住在美國、領有綠卡的男子，男子會透過社群平台私訊女子稱要提供「工作機會」，酬勞10萬元，但實際對話後，卻經常提及「旅館」、「過夜」等內容。（圖／翻攝自youtube頻道「勾起你心中的惡」）

1名自稱住在美國、領有綠卡的男子，男子會透過社群平台私訊女子稱要提供「工作機會」，酬勞10萬元，但實際對話後，卻經常提及「旅館」、「過夜」等內容。（圖／翻攝自youtube頻道「勾起你心中的惡」）

該男子說平時住在美國，學歷高、有綠卡、工作穩定，甚至開視訊將綠卡拍給對方看，說「你願意過夜的話，酬勞蠻可觀的，也可以長期『幫忙』」，見面後也可以檢查包包、證件，甚至先付訂金等，要對方不用擔心，「我不是為了性慾來找你的，我只是想要陪伴的感覺」，但該網友則回應「你開口閉口都是去旅館，你就是想幹嘛啊！」

1名自稱住在美國、領有綠卡的男子，男子會透過社群平台私訊女子稱要提供「工作機會」，酬勞10萬元，但實際對話後，卻經常提及「旅館」、「過夜」等內容。（圖／翻攝自youtube頻道「勾起你心中的惡」）

2人在電話中僵持許久，該男子一再強調「感覺好可以去旅館，沒有要幹嘛」，最後還略帶火氣地說「就是約時間、地點，其他事情不要再說了，不想一直講重覆的話」；等到碰面當天，由該網友另名男姓友人赴約，不料男子見到人後馬上拿起包包走掉。影片最後提到，現今社群平台發達，許多人會假冒「發工作」之名，行金錢性交之實，提醒民眾赴約前可詢問對方公司統編、作品集、影片作品等，確保不會受騙。

高學歷綠卡男IG問正妹：10萬約見面？真面目曝光驚慌逃走(取自youtube頻道「勾起你心中的惡」）

(中時新聞網)