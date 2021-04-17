如果以為女生是弱者好欺負那就錯了，大陸就有一名人夫被悍妻打到送醫院，原因是男子本來要家暴妻子，沒想到反遭悍妻反擊，被打得滿身是傷，頭部還嚴重到包紗布，影片在微博爆紅，網友看後大呼過癮留言：「哈哈哈！沒想到女人練拳能防賊、防色狼，也能防老公，真是女人的典範」。

人妻將家暴夫打進醫院後透露，其實自己也有受傷。（圖／翻攝自新浪微博）

貴州黔西南女子8日分享一段影片，這名女子正是影片中的女主角，她解釋為何會與老公發生肢體衝突，表示老公與家人發生爭執，想對她動粗，出手前就警告過他：「我對家暴零容忍」，可是他不聽還是動手，自己就與丈夫打起來。

沒想到女子比老公還威猛，經過雙方一陣大打出手後，雖然2人雙雙掛彩，但老公的傷勢卻比妻子還嚴重，女子看到老公身上多處受傷，疼痛萬分，便將人送到醫院救治，治療過程中還拿出手機拍下影片PO上網，立即在網路上爆紅。

這名人妻事後說：「老公對她動手時，自己氣不過也就全力反擊，最後老公的傷勢比我嚴重，可是我的頭部受傷，只是沒有拍下來而已」。影片中可見，男子被送進醫院後，手臂有擦挫傷，頭部也裹著紗布，痛苦的摀著頭，沒人猜到他本來要家暴妻子，最後卻遭反擊落得如此下場。

影片流出立刻引發網友熱議「這影片看得好爽」、「看來女人練拳很重要能防賊防色狼還可以防老公」、「肯定是這個男的做了什麼對不起他老婆的事，不然女人一般不輕易動手」、「太嬌氣了吧，多大點傷還進醫院」。

(中時新聞網)