楊小黎挑戰機場捷運磨軌人，被一堆蟑螂包圍。（三立提供）

三立《在台灣的故事》首位女性主持人楊小黎在節目中上山下海不怕苦，但日前拍攝特殊職業特輯時讓天不怕地不怕的讓小黎直呼「我還是好好當主持人就好」，有懼高症的她挑戰爬上6樓高的公寓，嚇到雙腿發軟；為了當機場捷運磨軌人，半夜兩點憋尿超過3小時，最後體驗下水道工程人員還鑽入地底，被一堆蟑螂包圍，讓她印象深刻。

楊小黎體驗的第一個職業是「蜘蛛人」，運用繩索在高處移動，進行清潔、檢測、修繕等機具無法執行的工作，像是在窄巷、峽谷等環境，就需要蜘蛛人們的專業。這次體驗當蜘蛛人做的瓷磚檢驗工作是在6樓高的公寓，他們要爬上外牆找出空心瓷磚，將有問題的部分敲除並重新黏著，她穿2公斤重的裝備，爬上6樓高的公寓後，緊抓身邊的前輩，嚇得她雙腳發軟、雙手也不自覺地顫抖，因為懼高和右肩韌帶撕裂的傷勢，讓楊小黎對於從高處跳下有很大的心理障礙，但敬業的她仍然提出要走到大樓邊緣，看看自己能不能突破心防。

楊小黎說：「當下我有點被恐懼壟罩，究竟我該不該翻出去？但最後我想了解這群人在上面的感覺是什麼，可以更有同理心的去看這個行業。」經過一番心理掙扎，他走向樓頂的邊緣並向下探頭一看，馬上大喊「不行」，最後鼓起勇氣從3樓翻出牆外，每移動一步都耗盡力氣，而蜘蛛人們還得視工作項目的不同，要背水泥、器具在身上，「如果走在路上，一塊磁磚就這樣掉下來，重力加速度真的很可怕，沒有這群人我們的生活不會這麼平安順遂」，希望透過親身體驗，傳達給觀眾蜘蛛人這份工作的重要性。

她也拜訪了只在半夜出動的機場捷運磨軌人，由於載客量大，鐵軌自然會磨損、產生噪音，磨軌人的工作就是找出鋼軌損耗處，利用捷運末班車收車到隔天營運中間的3到4小時進行軌道的研磨，讓列車行駛過程能更加安全。楊小黎跟隨磨軌人上磨軌車後，面對看不到盡頭的軌道，眼前差不多的景色超催眠，一度快要睡著，跟著磨軌人一起檢查鋼軌耗損處，也參與了整個磨軌的過程，這3到4小時的時間，要執行的工作繁多，根本無暇顧及上廁所這件事，讓她大喊「磨軌人不只不睡覺也不尿尿喔？我現在已經在憋尿了耶！」不禁大嘆他們的辛苦，一般人真的難以體會。

最後，楊小黎體驗雨水下水道工程員的工作，但光是著裝，就讓她吃足苦頭，拍攝當天高溫近30度，雨衣再加上青蛙裝，讓她汗狂流。工程員進入地底巡視雨水下水道，像是淹水、路面坍塌，只要可能和下水道有關的疑難雜症，都是由他們來勘查處理。人孔蓋的口徑也不大，要費好大的功夫才能下到雨水下水道，其中一位工程員和楊小黎分享，他身高180公分，但某個下水道高度大約150公分，甚至最矮處只有120公分，他全程跪著工作，平常不怕蟑螂的楊小黎，走到下水到深處，還是被數量多到驚人的蟑螂嚇傻。「實際走訪這3個行業以後，我對於生活中的小事，就會想到有這麼一群人很努力地在做，希望大家能更惜福」。

(中時 )