美國總統拜登派摯友、前參議員陶德訪台3天，讓台美關係升溫。國民黨立委李貴敏今天表示，民進黨政府的政治信用令人擔憂，蔡政府應立即公開此次美方來訪的訴求及內容，勿讓台灣成為別人的馬前卒。

美國團前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）昨天結束3天訪台的非正式行程後搭機返美。國民黨立委李貴敏說，事實上，不管在任何方面，軍事也好，政治也好，經濟也好，美國都是我們重要的友邦之一。

李貴敏指出，但問題在於，單就民進黨政府的政治信用而言，難免許多民眾擔憂，如果與友邦的互動不是為了國家利益，而是本於個人利益的私下承諾，無論是萊豬、軍購或其他，民眾都無法認同而不得不有所保留。

所以，她要求民進黨政府應該立即公開這次美方來訪的訴求及內容，而不應透過與會成員私下放話，畢竟憲法保障人民「知」的權利，而人民最終也必須承受所有後果。

李貴敏表示，對於美國來說，台灣問題既然是中國大陸的弱點，在美中全球霸業競賽角力下，美國自然會打台灣牌刺激中國大陸；問題是台灣該不該犧牲自己的利益配合演出？讓台灣及人民成為別人的馬前卒？

李貴敏說，縱使台灣在中美兩強衝撞的格局中，無法擺脫棋子的角色，只能任憑棋手不同的玩法因應，但執政者至少應有國際談判的基本常識，知道大國叫牌與測試底線的舉動。

她強調，雖然我們管不了別人，也無法控制美國或中國大陸怎麼做，但至少台灣不應該成為任何一方勢力的代理人，尤其執政黨的承諾更要以全體人民的利益為前提；千萬不要把台灣人民放在中美衝突的最前線，變成幫別人擋子彈的工具。

她認為，美國友人來訪當然很好，台美關係如能進一步深化，也是好事，因為作為外向型經濟的台灣既然需要爭取全世界的支持，本應該對外四處友善；只是台灣尋求的支持，不應該只是形式上的支持，而應該是實質的利益，更絕不能讓台灣從一個重要經濟體的地位，被推向戰爭邊緣的危險情境。

(中時 )