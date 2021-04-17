就算陣中擁有「雙探花」塔圖、傑倫布朗，「綠衫軍」塞爾提克決定繼續補強鋒線戰力！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，塞爾提克已跟自由球員賈巴利帕克完成兩年簽約，為了清出球隊名額，綠軍更宣告把華格納釋出。
賈巴利帕克在2014年以選秀榜眼身分加盟NBA，生涯效力過公鹿、公牛、巫師、老鷹、國王等隊，儘管生涯場均來到14.8分、5.7籃板，他卻始終沒有辦法真正受到肯定或重用，上個月26日才會被國王突然釋出，直到今天才找到新東家。
塞爾提克最近拉出5連勝氣勢，目前30勝26敗，跟老鷹並列東區第4，看來晉級季後賽機會濃厚，不過塞爾提克確實太過依賴塔圖、傑倫布朗兩名選秀探花，找來賈巴利帕克可以分擔兩人攻守重任，前提是他不要再次陷入傷病危機就好。
因為賈巴利帕克先在菜鳥球季造成左膝前十字韌帶撕裂重傷，讓他提前整季報銷，接著又在2017年同樣位置再次前十字韌帶撕裂，從此讓他經常因為膝蓋傷勢打打停停，也沒辦法得到球隊高層與教練團的信任，否則他的表現應該不僅如此。
(中時 )
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