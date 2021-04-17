一名男子半個月前燙黑人頭，恰逢家中停水便決定去理髮廳洗頭，結果卻讓他大崩潰，原本帥氣滿點的造型（左）變成香菇頭（右）。（圖／翻攝自煿廢1公社）

中南部地區缺水嚴重，苗栗、台中和北彰化地區已實施「供五停二」的限水措施，而一名居住在台中地區的網友分享，半個月前燙了黑人頭，但因為家裡停水，想說去附近的理髮廳洗個頭，不料洗完卻變成「Open醬」，許多網友看了前後對比照直接嘴角失守，笑成一團，讓原PO越看越無奈。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，半個月前燙了自己很想做的造型後，因為台中地區「供五停二」的限水政策，因此他就想說去家裡附近的髮廊洗頭，沒想到原先的黑人頭，竟然被洗成「香菇頭」，讓他忍不住飆髒話，也自嘲地問說「7-11歐噴醬（Open醬）要換代言人了嗎？」

驚人落差讓網友笑歪，「哈哈哈哈哈，原諒我不厚道的笑了」、「真人版的Open醬」、「歐噴醬，你的彩虹不夠開」、「好想摸看看燙完的感覺」、「不好意思我笑到翻掉了」、「花椰菜超人」、「蠻像泡麵的，煮熟前後」、「抱歉，看到我不爭氣的笑了」、「這組照片有笑聲」、「嘴角不自覺上揚」。

許多網友非常好奇，這樣的造型究竟該怎麼洗才正確，原PO留言回應道，「用拍的、搓頭皮就好」，但美髮師卻把他的頭髮當菜瓜布在洗，最終導致慘劇發生，事後對方竟還問他卷的回去嗎？讓他無奈心想，「你可以叫一個死人起來呼吸一下嗎？」

(中時新聞網)