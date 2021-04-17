今天國民在對戰響尾蛇的比賽中以1：0險勝，國民先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)投出超優質表現，總共投7局繳出10次三振，其中在7局上半投出的第8次，也是生涯第2806次，追平傳奇投手賽揚(Cy Young)生涯三振數，接著面對下一棒艾斯柯巴(Eduardo Escobar)投出第9K，正式超越賽揚排到史上第22。

Max Scherzer has passed Cy Young on @MLB's All-Time Career Strikeouts list.



Scherzer is now 22nd all-time with 2,807.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/qLAp1AlBNy — Washington Nationals (@Nationals) April 17, 2021

薛爾瑟最後以10個三振結束本季第三場先發，目前還落後前洋基王牌穆西納(Mike Mussina)5個三振數。在現役球員三振出局中，他僅次於韋藍德(Justin Verlander)3013個。自從2012年以來，薛爾瑟一直是三振好手，持續有好表現，常常就有每場上看10K的好成績。

99 outings with at least 10 Ks for @Max_Scherzer 🔥 pic.twitter.com/QMHzUUrXQg — MLB (@MLB) April 17, 2021

今天國民與響尾蛇拚到最後關頭，靠國民打者席瓦伯(Kyle Schwarber)敲出驚天陽春炮拿下勝利，席瓦伯本季開始曾因新冠肺炎被列入傷兵名單，目前只打了他第五場比賽，第9局時他將響尾蛇投手艾力克斯楊(Alex Young)的球打到右外野全壘打牆外，這記重炮有463英尺。本季席瓦伯總計22打數，打出5安打，共2分打點，打擊率0.227，與生涯打擊率0.230差不多。

而談到薛爾瑟本季依舊寶刀未老，本場他在1局上挨了1支安打，之後連續讓響尾蛇打線13上13下，幾乎封鎖對方打線，拿出不老王牌的氣勢，另外在上一戰他則吞敗，但自責分率僅2.37，不愧是王牌中的王牌，在下場先發他就有機會將生涯三振數超越穆西納，排到歷史第21，期待他的好表現。

(中時新聞網)