高雄警方在三民區九如二路破獲一間SPA養生會館僱用多名外籍女子從事色情行業，其中店內紅牌「77號」被認為神似港星鍾楚紅，許多尋芳客都指名點檯，警方接獲檢舉後前往掃蕩，當場逮捕17名涉案人，全案依妨害風化等罪嫌移送法辦。

經尋芳客口耳相傳，許多都知道這位傳說中的「77號」，不少客人事後都在網路給予好評，不論身材和臉蛋都棒到爆表，值得推薦」，更有人說她是模特兒出身，因此有不少顧客回鍋搶掛號。

「傳奇77」身材、傲人雙峰吸引尋芳客回鍋搶掛號。（圖／翻攝畫洪浩軒翻攝）

港星鍾楚紅。（中時資料照）

警方曾化身為嫖客，想混進去搜查，無奈「77號」實在太火，業者表示要等到午夜過後才輪的到，警方經連日的蒐證確認後，報地檢署並聲請搜索，在本月初持搜索票衝入店內，當場查獲3名店員、5名嫖客和9名小姐。

高市警三民一分局3月接獲檢舉，指三民區九如二路某家SPA養生會館僱用多名外籍女子從事色情行業，警方1日派員喬裝男客前往蒐證，刻意點名該店紅牌「77號」，業者卻回應必須「掛號」排隊，午夜過後才輪得到，警方因此只能罷休。

隨後警方趁著業者疏忽時，持搜索票前往取締，當警方衝進會館，櫃檯人員立即按下臨檢燈示警，店內小姐察覺有異，紛紛開門往樓上躲藏，原來業者為了規避警方查緝，特別在頂樓內部空間做了密室，方便小姐在警方到場時能夠躲避、消失於現場，查緝人員費了一番功夫，才順利找到密室空間，共查獲17人，包含5名男客、9名小姐及3位工作人員。

查獲的9名小姐當中，有6人是由雇主以監護工名義申請來台，入境後1個月左右即逃逸的越南籍外勞，另3名則是有台灣身分證，而店內紅牌「77號」長相神似港星鍾楚紅，先前在網路論壇討引起熱烈討論，更有「老司機」稱「77號」先前曾擔任模特兒，但警方問訊時，她並沒有承認。

警方訊後將17名涉案人依涉嫌妨害風化、妨害風俗、就業服務法、入出國及移民法等，分別移送地檢署及移民署專勤隊偵處，並運用第3方警政策略，函請市政府相關局處裁處。

據了解，「傳奇77號」今年為26歲，去年12月中旬以看護工名義入境，在今年1月就逃逸，現在被警方抓了，員警詢問她過去是否曾經做過模特兒，她也沒有回答。

(中時 )