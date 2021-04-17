台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館公祭。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館公祭。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館聯合公祭，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚都親臨追悼。

上午10時20分追思公祭開始，與會長官跟親友起身低頭默哀1分鐘後，慈濟人員點燈祈福，蔡英文代表主祭，蘇貞昌、林佳龍陪祭，一同上香，由蔡獻花獻果後，向罹難者行三鞠躬禮。

公祭後，蔡英文慰問罹難者家屬，家屬頻頻點頭致意，留下不捨的淚水；隨後蔡英文、蘇貞昌兩人先後離開會場，林佳龍目前仍在會場中。

(中時 )