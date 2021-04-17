45歲林心如可謂不少人心中女神代表，不僅戲演得好，私下更是好媽媽、好太太，兩年前她又多了一個身分是好學生，2年前她透露報名世新大學上海碩士在職專班重返校園。昨(16日)她發文說送完女兒後自己也去上學，沒想到到了教室竟是第一名，引來好友陳美鳳讚她體力好，體質適合懷孕，要她趕緊再生一胎。

林心如2016年閃電認戀霍建華，同年兩人在峇里島結婚，趙薇、范冰冰也現身，形成「還珠三美」久違合體的經典畫面，隔年林心如生下女兒「小海豚」，如今孩子已4歲，去年林心如曾一度被傳穿著寬鬆大衣露出凸肚，疑似懷了二胎，經紀人則代為否認說：「假！衣服角度問題，完全沒有的事」。

陳美鳳留言勸林心如再生一胎。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書）

今年初林心如出席《她們創業的那些鳥事》活動，被問到有沒有想要再生個小孩給女兒做伴？她坦言內心很掙扎，考量到高齡產婦可能產生的問題，又承認偶爾看到女兒覺得很孤單，雙重考量下遲遲無法決定，她也笑說連小海豚都會喊：「好想要一個北鼻，我要真的」，她則打趣說：「妳以後長大就會有了。」

林心如近年重返校園進修。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書）

昨林心如分享在教室裡的自拍照，寫下：「今天第一名～早早送完女兒早早到校上課，學生時代讀書也沒那麼認真，大家週末的開始我們上課的開始，早起的鳥兒沒餐吃」，陳美鳳回：「你是有潛力的，不但很適合當媽媽，更適合懷孕，因為你懷孕時身形沒變體力又好」，藍心湄也說：「真的好強，心如～再來一個」，其他網友也紛紛勸生：「同意！支持心如再生一個小小華」、「勸生文～支持！」，而林心如只尷尬回了邊笑邊流汗的表情符號，不置可否。

(中時新聞網)