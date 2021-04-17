聖路易紅雀今年1月買來全壘打王艾瑞納多（Nolan Arenado），現在他們做出重大決定，要養他到2041年！根據老東家科羅拉多洛磯與他簽下的合約，內容是8年2.6億美元（約台幣73.5億），紅雀給加碼延長一年1500萬美元，並且要養到他50歲那一年（部分由洛磯支付）。

當然這是所謂的延後支付，沒那麼稀奇，有些球員不喜歡那樣，有些則是被迫接受。例如前水手隊球星鈴木一朗，他2019年退役，但水手要支付薪水到2032年他59歲的時候。《美聯社》報導一朗當年的合約，水手把他總薪資9000萬美元其中的2500萬美元延後支付。

水手想減輕財務壓力，但一朗沒有吃虧，他每年1月都可領到500萬美元薪水，年息5.5%。日本銀行其實已經進入零利率時代20年了，這可能比一朗拿錢去投資基金還賺，而且是穩賺不賠。

另一個有名的案例是波尼亞(Bobby Bonilla)，他在紐約大都會的薪水延後支付到2035年他72歲的時候。依照合約，大都會同意負擔他高達8%年息（25年），導致他剩餘的薪資從590萬美元膨脹到2980萬美元！原因是他們簽約的1999年銀行還有8.5%利率，誰知現在會變成這樣。現在紅雀延後支付5000萬美元，給艾瑞納多的年息僅2%。

前海盜球星帕克（Dave Parker）則是反面教材，他1991年退休，原本薪水可領到2007年，但他被海盜發現違約偷用古柯鹼而提告，最後帕克只領到很少的錢。所以簽長約的人最好在合約期間乖一點。★中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護自己與家人！

(中時新聞網)