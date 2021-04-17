法國葡萄酒產業原以為在疫情後期能迎來大反彈，沒想到美國年初宣布調高葡萄酒關稅，加上嚴重的寒害發生，即使農民使用蠟燭除霜，寒害仍影響法國80%產區，部分地區的產量甚至不到原本的50%，關稅及氣候問題讓法國葡萄酒產業面臨毀滅性打擊。

葡萄酒是法國最大的出口產業之一，2019年法國的酒類貿易順差超過百億，不過去年受新冠肺炎疫情影響，酒類出口量下降14％至121億歐元（約145億美元），其中對美國的銷售量下降最多的18％。

疫情重重打擊法國葡萄酒出口，且美國去年底調高對歐盟葡萄酒及飛機零件等產品的關稅，現在又遇上寒害麻煩，無疑是雪上加霜，法國總理Jean Castex表示，農民從沒遇過如此災難性的氣候，某些產區甚至可能出現將近全年產量的損失。

極端的氣候讓葡萄農被迫燃燒蠟燭避免藤枝結霜，僅能透過土法煉鋼方式將損失降到最低，法國農業部也啟動農民災難救助方案，對農民降低稅收並給予其他財政支持。

法國總統馬克宏Emmanuel Macron也公開表示自己與農民站在一起，「對於法國日夜奮鬥的農民，政府會在這場戰爭中給予全力支持。請堅持下去，我們會一直從旁給予支持。」

(中時新聞網)