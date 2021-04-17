藝人歐陽娜娜，不僅長得漂亮還擁有極佳琴藝，讓她自小以來就是鎂光燈追逐的焦點，近年將事業重心轉往大陸，一舉一動仍受關注，不過人紅是非多的她，面對酸民攻擊似乎也早就得心應手，強調「不在乎」和「無所謂」是她面對酸民的唯一態度。

歐陽娜娜面對網友提問做出回應。（圖／nanaouyang IG）

歐陽娜娜在Instagram開放網友問答，被問到「壓力大情緒低落時會怎麼調適」，她表示面對壓力就是接受，接受難過、不開心等情緒之後，在找到讓自己難過的源頭進而慢慢解決，此外被問到「若被黑粉跟酸民罵時，怎麼調適自己的心情」，歐陽娜娜表示有人喜歡你，自然有人會不喜歡你，因此不需要特別調適心情，接著強調：「不在乎」和「無所謂」是面對這些聲音的常態。

歐陽娜娜面對網友提問做出回應。（圖／nanaouyang IG）

另外，有網友詢問歐陽娜娜最喜歡哪個城市，她則毫不猶豫立刻回答「北京」，立刻讓網友聯想到歐陽娜娜曾被拍到和媽媽傅娟、助理在北京看房，看的房價約是人民幣1000萬（約4000萬台幣）左右，間接證實她的收入頗為可觀，此外，歐陽娜娜傳出一心想替家人買房，收入都交由家人添購房產。

歐陽娜娜透露最愛的城市是北京。（圖／nanaouyang IG）

除了演藝事業及私生活備受關注，身材管理也是屢被放大檢視，日前被歐陽娜娜拍到疑似又發福，連助理替她紮衣服試圖製造腰身都沒用，讓網友忍不住建議「要多運動」，但有鐵粉替她緩頰，認為只是鏡頭上顯胖或角度問題，本人應該很自律。

(中時新聞網)