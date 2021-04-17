疫情催化宅經濟興起，其中寵物市場也蓬勃發展，台中市水族類商業同業公會與博思達展覽攜首次結合貓、狗與水族類相關廠商舉辦「台中寵物水族新生活節」，共同疫後新生活推出療癒系的寵物生活展覽。

有鑑於台灣擁有豐富海洋資源，為推廣自然環保與海洋生態教育，此次活動也展示人工繁殖多樣化的海洋觀賞生物，包括天然多彩的夢幻海洋世界、鮮豔悠游動的彩色海馬、水母、珊瑚及人工培育尼莫小丑魚等海水觀賞專業生物，並打造最新技術水族造景，展出多元化水族用品。此外，展覽期間安排水族DIY手作體驗課程有苔蘚微景觀-苔癬畫、Led瓶中花園等動手創作的體驗活動。

另，主辦單位針對貓奴們舉辦系列寵愛貓咪活動，包括信元盃貓咪趣味大賽：不分品種米克斯也可以參加，選出十大貓咪送獎盃獎品。而國際名貓專區展示、大會安排與冠軍貓有約-CFA冠軍貓互動體驗，世界名貓如：緬因大貓、斯芬克斯無毛貓、異國短毛貓、挪威森林貓、藍貓等近距離接觸體驗，還有寵物營養講座、寵物醫學保健、寵物食品新品發表等。

現場也為寵物家庭打造專屬的新生活節，讓民眾一次逛寵物市集、大咖旅遊市集、木創市集三個市集，集結80家廠商展出180個攤位，展出內容有寵物用品、國內精選旅遊、寵物家具用品商品，還有台中在地木創及伴手禮好禮展售，現場推出好康優惠方案提供民眾選購。

(中時 )