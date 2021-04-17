翻垃圾找食物，夜宿快餐店成為無家者，香港天王郭富城近期在電影《麥路人》再飆演技高峰，飾演的主要角色因為掏空公款入獄，出獄後不幸確診ALK基因突變的肺腺癌，無法負擔高額醫療費，最後撒手人寰。

●ALK突變盛行僅次於EGFR 腦轉移機率較高

台北醫學大學附設醫院胸腔內科蕭世欣醫師指出，ALK僅次於EGFR，是第二常見的肺癌基因突變，患者佔4-7%。大部分ALK突變的肺癌都屬於肺腺癌，統計也發現，年紀相對較輕、且不抽菸的患者有相對較高的發生率。

電影展現小人物的心酸，值得慶幸的是，台灣ALK基因突變的肺腺癌的醫療並非遙不可及。統計顯示， 6成5肺癌患者一確診就是晚期，常見對側肺部、肝臟、骨頭、腎上腺、腦部等轉移，而比起其他基因突變，ALK有著更高的腦轉移機率。

●第二代ALK抑制劑 腫瘤反應率達8成

蕭世欣醫師表示， ALK肺腺癌腦轉移在10年前是以開刀為主，另外還包括放射治療，化療則因為反應率低，不常作為治療選項。近幾年來標靶藥物興起，躥升成為治療首選。

「新一代的ALK標靶藥物的話比起過去，整體的反應率其實是更好的。」蕭醫師說，新一代ALK標靶藥物對於腫瘤的反應率可高達80%以上，控制率能達9成，也因此提高整體存活率，第一階段的無疾病惡化存活率就可高達34個月以上。另外，因為藥物對腦部有適度的穿透性，因此對於腦轉移的控制率更可高達70%-90%。

蕭醫師說，新一代ALK標靶藥物對病患來說，多了更多治療選項。(圖/健康醫療網提供)

●她肺癌腦轉移 癌細胞治到看不見

蕭醫師分享曾收治過一名38歲女性，因為活動易喘就醫，確診ALK非小細胞肺癌並有腦轉移。2014年患病至今，標靶治療一代接一代，如今肺部及腦部都已經看不見癌細胞。這名患者過年期間還特別回門診分享近況，現在的她到處去旅行也不是問題。

罹患肺癌，應該找出基因突變，才能以標靶藥物精準治療。台北醫學大學附設醫院肺癌團隊提供全方位基因檢查，ALK基因檢測平均7天就能得出結果，標靶治療也有健保給付，不必像《麥路人》主角一樣掙扎，好好治療，仍然可以看見未來。

(中時新聞網)