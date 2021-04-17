太魯閣事故台東17日聯合公祭，蘇貞昌、林佳龍並無眼神交集互動。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館聯合公祭，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚都親臨追悼。林佳龍對家屬表示，雖即將卸任，但也會做志工持續關懷家屬。

上午10時許，蘇貞昌先進入會場，由台鐵局長祁文中與台鐵台東站長楊舜安陪同，在台東各罹難者的緬懷面板前端詳許久；不久後，蔡英文在林佳龍及立委劉櫂豪的陪同下進入會場，過程中蘇、林中間隔著蔡英文，並無眼神交會互動。

追思公祭開始，全場起身低頭默哀罹難者1分鐘後，由慈濟志工點燈祈福，蔡英文代表主祭，蘇貞昌、林佳龍陪祭，一同捻香致意，由蔡獻花獻果後，向罹難者行三鞠躬禮。

蔡英文隨後慰問罹難者家屬，除了口頭慰問也給予懷抱及輕拍家屬後背給予鼓勵，有家屬滿臉哀傷低頭不語、也有家屬難掩悲痛抱著蔡哭泣，蘇、林兩人緊跟在後，蔡英文在10時20分左右步出會場，蘇貞昌則繼續代表行政院再次向家屬一一安撫致意，林佳龍跟在後方也頻頻點頭。

蘇貞昌則在10時26分許離開會場；之後，饒慶鈴及兩名台東籍立委劉櫂豪及廖國棟皆帶領團隊上香致意後，花蓮縣長徐榛蔚也帶領當時事故現場救難員與縣府團隊前來致意，並特別向家屬鞠躬慰問，後續台鐵局高階主管等中央地方官員，皆一一上前向罹難者捻香致意，之後便離去。

此外，追思公祭過程中，蔡英文、蘇貞昌及林佳龍3人時間上分別抵達會場，也分別離去，3人並無太多互動，也沒有做任何回應。蘇貞昌與林佳龍下午則要參加花蓮聯合追思公祭，蔡英文則沒有參與，由副總統賴清德出席。

(中時 )