外傳趙怡翔請辭外交官返台選北市議員 朱立倫：不止趙怡翔個案（戴上容攝）

有媒體報導，台灣駐美代表處政治組長趙怡翔請辭外交官，將投入明年民進黨台北市議員選舉，前新北市長朱立倫17日參加淡水錦繡莊文化園區開幕儀式，媒體提問，是否認為民進黨時常濫用政府體系？朱立倫表示，不只趙怡翔這個個案，民進黨常把各職位當作政治酬庸工具，對認真的外交官很不公平。

時任民進黨國際部副主任的趙怡翔，於2016年1月16日蔡英文勝選總統當晚擔任口譯而爆紅，被網友封為「口譯哥」，隨後經歷國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長辦公室主任等職，在2019年奉派駐美國代表處一等諮議，以政治組長名義對外。

據知情人士向媒體透露，趙怡翔近期已向駐美代表蕭美琴請辭，待在美國事務處理完畢後，很快就會返台投入參選北市議員規畫。媒體提問，是否認為趙怡翔破格聘為駐美組長，近日又被報導將返台參選議員，會覺得民進黨濫用政府職權，把各職權當作跳板？

朱立倫回應，不只趙怡翔這個個案，去清查起來，民進黨政府各體系、國營企業、財團法人都被破壞殆盡，民進黨把這些體系當作政治運作的工具，如果要這樣，應該要訂定體系，不然對認真的外交官是很不公平的。

(中時 )