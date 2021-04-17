福島核一廠核廢水明年存放量將達上限，日本政府日前開會決定將核廢水排入大海，引發鄰國抗議。國立台灣海大海洋環境資訊系師生也應用衛星資料，計算福島核廢水擴散速率與範圍，結果發現，最快只需1年半的時間就可能影響到台灣外海。

福島核一廠在311大地震導致的核災後，由於地下水和雨水不斷流入核電站，造成當地持續產生被高濃度放射性物質汙染的核汙水。東京電力準備了約1000個儲水罐，目前9成已裝滿，預計2022年9月將達到儲量上限，日本政府13日開會決定，在2年後將核廢水排入海洋。

依海大海洋環境資訊系特聘教授何宗儒與博士生盧靖元的調查指出，師生近期應用衛星資料所計算的流場模擬動畫，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約百分之一，最快只需要1年半的時間就可能影響到台灣外海。

海大表示，福島核電廠含氚核廢水若於北緯37.3度外每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放4年後會影響到北美洲西岸。7年後整個北太平洋受影響。

但海大也說，實際含氚核廢水擴散情形要依排放位置、氣候及深度綜合評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。

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(中時 )