高雄市長陳其邁17日上午到岡山河堤公園視察共融遊戲場的建置，他說，過去公園都是一些罐頭遊具，民眾的抱怨很多，在設置的過程也沒有民眾的參與，所以常常蓋出民眾不喜歡的公園。他勉勵工務局共融場域做好，讓大家有一個休閒的好去處。

陳其邁、民進黨立委邱志偉、高雄市議會副議長陸淑美、市議員黃秋媖等人出席河堤公園視察，陳其邁說，共融公園的概念就是希望要把建置過程蓋出適用、民眾喜歡的公園，所以，共融公園在河堤公園的部分有3次公民參與會議，也希望跟社區融合為一，這是未來蓋公園最重要的原則。

陳其邁表示，平常使用公園的民眾很多，所以也希望這個公園結合籃籗會，這是岡山當地很重要的活動，利用竹子來改造公園面貌，有長輩、小朋友喜歡的設施，相信蓋好後一方面能提供民眾舒壓、散步及遊憩的地方，同時能夠藉由公園改造讓河堤公園有嶄新面貌。

陸淑美反映，希望能把河堤公園的竹子整修，增加一些吉祥物的設施。陳其邁請工務局採納意見並處理。

(中時 )