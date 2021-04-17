大陸選秀實境節目《乘風破浪的姐姐2》昨(16日)晚間圓滿落幕，最後由那英、周筆暢、楊丞琳、容祖兒、王鷗、楊鈺瑩、吉克雋逸成團出道，尤其53歲天后那英從宣布加入時就話題不斷，有人批她是內定名單，更有人不解以她的資歷為何要來參加這節目，今稍早那英發出長文回應此事，強調一開始真的沒想太多，開始錄影後多次想要打退堂鼓，還在洗手間大哭，但清楚沒有退路，只好硬著頭皮上陣。

那英稍早表示，昨晚經歷熱鬧的一夜後，自己想出聲回應外界傳聞，整整4個半月的歷程下來，那英直言就像重生，每一天都過得太辛苦、太意外了，沒想到能撐下來，她明白網友起初對她的質疑，連朋友都虧：「妳都這樣了還要做女團？」，她回應：「但其實我不是個想太多的人，想做我就去做了。然後來到這裡我就怕了」。

那英錄影初期常被批評舞姿尷尬。（圖／翻攝自那英微博）

錄影初期，那英坦言就有落跑的念頭，看到其他姐姐都表現很好，「我問我的工作人員，『可不可以不錄了？我現在就從那邊的門溜出去？』但是，沒成......」，「我是一邊打著退堂鼓，一邊在洗手間裡嗷嗷大哭，看別的姐姐能唱又能跳，能說會道，我心想，我該怎麼辦？跑不掉了呀，沒有退路了」。

那英說，這幾個月來聽大家總叫她一聲「那姐」，讓她明白自己責任重大，「我之所以積極爭取當隊長，也是在給自己下『軍令狀』：那英你在這裡，那就拿出真本事」，而幾個月過去，那英笑說看到自己手臂上長出的肌肉也算回本，沒想到還能幸運成團，未來她考慮跟幾個姐姐到各地巡迴演出，或融合當地的文化和音樂傳承出去，希望用音樂幫助更多人、更多女性，「成團這件事，我是認真的，這個新的身份，我也想認真對待」。

那英發文。（圖／翻攝自那英微博）

(中時新聞網)