日本政府日前決定，將在兩年後把稀釋過的福島核電廠核污水排放入海，以30至40年的時間分階段排放，藉此舒緩瀕臨飽和的儲存壓力。消息公布後，引起周邊國家反彈及漁民恐慌；我原能會最新報告出爐，指核污水恐怕在洋流擴散下，把污染物帶至台灣周邊海域。

福島核電廠在10年前的311大地震中受創甚深，日方這10年來已儲存不少為冷卻反應爐而形成的核污水，為達成廢爐目標，日本專家學者經多年討論後，決定採「排放入海」方式，徹底解決儲存空間即將爆滿的危機。

根據原能會「日本福島第一核電站核污水排入海水對我國影響之評估報告」，指日本與台灣之間的海洋洋流擴散，主要受黑潮影響，黑潮主流雖由台灣東岸往東北流經日本，但當它再進入北太平洋循環後，有機會把日本污染物帶回台灣海域。

原能會認為，核污水的擴散趨勢，要看日本實際排放計劃，如排放濃度、排放頻率、放流型式（表面或海底放流）、放流管離岸距離，以及排放季節等，這些都會導致不同影響。

雖然日方保證會將氚水稀釋至低於法規要求，但原能會憂心，由於排放的總量非常巨大，輻射曝露的途徑也相當複雜。從日本民眾初步反應來看，除了輻射安全，更擔心當地漁業衍生的「名譽損失」；台灣的近海、遠洋漁業，可能都會受到影響。

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(中時新聞網)