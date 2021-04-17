台鐵太魯閣事故造成49死悲劇，交通部長林佳龍請辭；前新北市長朱立倫17日上午出席淡水錦繡莊文化園區開幕儀式，媒體提問，太魯閣事件究責到林佳龍下台為止就好嗎？朱立倫回應，林佳龍究責是應該的，行政院長蘇貞昌事件後神隱多日，應該對外說明清楚。

台鐵太魯閣號408車次2日從樹林開往台東，2日上午9時許於花蓮縣大清水隧道口，撞上軌道上工程車脫軌，釀成49死202傷。交通部長林佳龍發生事件後，向中央請辭；行政院長蘇貞昌事故後，則是對外無公開行程10日，被外界認為神隱。

蘇貞昌16日赴淡水視察牛結節疹防疫作為，公開受訪時不願回應政治責任問題，還反問媒體「有沒有人要提問」。蘇也辯解，如果他潛在水裡、躲在洞裡才叫做神隱，他服務全台2300萬人，為台灣盡心盡力、行程滿檔。

朱立倫說，林佳龍究責是應該的，至於行政院長蘇貞昌神隱那麼多天，作為最高行政首長，他應該好好對外說明，對於台灣一再發生的交通事故，到底要如何防範，該怎麼樣負起責任。

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(中時 )