虎斑貓「多多」誤闖樹林區工廠，遭發現身上多處燙傷，在新北市動保處照料下逐漸恢復健康。（新北市動保處提供）

新北市政府動保處近期接獲通報，有虎斑貓闖入樹林區工廠，仔細檢查發現貓咪疑似趴臥在高溫地面、接觸高溫物，4趾腳掌發黑破皮、胸口略為脫毛，嚴重燙傷，所幸在獸醫師的細心照顧下，天天換藥、敷腳，貓咪又重獲粉嫩嫩肉墊，並被取名「多多」，盼好心人能開放認養。

動保處表示，民眾2月間通報指出，多多全身嚴重燙傷，板橋動物之家動保員連忙驅車前往，將多多抓獲帶回，經檢查後發現牠腳掌傷勢和燒燙傷相似且嚴重，胸口也有輕微受傷，研判可能是受到驚嚇後，躲藏在高溫路面、鐵皮屋頂或車頂所導致。

獸醫師黃亭瑄表示，貓咪燙傷照護時要避免牠舔舐傷口，不要讓傷口沾黏礦砂、木屑砂等細小粉粒，以免細菌感染，導致傷口難以癒合，飼主也可DIY，將擦手紙撕成條狀的「紙巾紗」幫寵物包紮，並勤於更換。動保員和獸醫師每日都會幫多多厚敷藥膏、更換包紮，傷口也逐漸改善，恢復原本粉嫩的肉墊。

動保處表示，新北市是友善動物幸福城市，民眾若發現需救援動物，請通報動保處24小時救援專線02-29596353，動保處將派員救援，將動物帶回治療、收容，也歡迎民眾至8所動物之家認養犬貓，多多也在4月初開放認養，鼓勵民眾認養不棄養，給毛小孩溫暖的家。

(中時 )