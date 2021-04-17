有學生在Dcard發文指出，一名文化大學女性學生遭「文大怪人」拿著裝有雜物的黑色袋子朝她丟去，因此跌倒且多處擦傷，網友擔憂長榮大學校安危機再度重演。文大則回應，涉嫌騷擾的是陳姓退學生，校方對該生進行長期且持續相關輔導，若有違法行為，會向警方報案及向教育部通報，均有記錄可查。

一名發文網友寫道，這個人是文化大學很著名的怪人，會攻擊學生，學校一開始有處理，後面卻漠視不管，點名教育部有責處理。

文大表示，該名陳姓退學生因其身心狀況較為特殊，因此在校期間一直是心輔等相關單位的重點輔導對象。至於其相關脫序或違反校規事件，校方也有列管及處理在案，並秉持教育原則，進行長期且持續的相關輔導，若有違法行為校方也會向警方報案及向教育部通報，均有記錄可查。

對於陳姓退學生持續有若干違反校規行為，文大提到，1月經過師生代表組成的獎懲會議通過獎懲，3月時通過退學處分，並於4月15日上午，將退學通知書親交陳生簽收。校方並於當日，會同台北市政府社工、心輔相關人員，協助陳生退學後能取得校外相關社工單位的輔導和關懷。

文大指出，大學校園以對外開放為原則，文大設立24小時K書中心，亦是以方便學生自習。但校方非常重視學生安全問題，除設有監控，校安人員也會定期巡查，並設有緊急通報設備，不管多晚只要通報校安中心，一定會馬上處理相關行為。

文大稱，至於是否因陳姓退學生的個案檢討相關開放時段或管制辦法，將由管理單位會同師生開會檢討研議。

文大強調，校方昨天即已在網路上看到攻擊事件，並立即著手處理及了解中，唯迄目前為止，校方並未接獲相關學生通報遭攻擊受傷，如果有同學知道受傷同學的狀況，也希望她能夠到軍訓室來告知當晚的情況，以利協助後續的處理。

(旺報 )