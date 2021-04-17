家扶基金會17日在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，副總統賴清德致詞時提起自己任內政院長任內強化社會安全網。（馮惠宜攝）

家扶基金會17日在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，副總統賴清德在衛福部長陳時中陪同下與會，他除代表總統蔡英文向獲選的23位自強媽媽致敬，也提起自己任內政院長任內強化社會安全網成立154個社會福利中心，並且以家庭為單位整合社會及地方的資源給予幫助。

家扶基金會在各地家扶中心從2萬7千多戶扶助家庭中遴選推薦23位母親，並且在17日盛大舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，賴清德應邀與會，他細數受獎的23名媽媽感人故事，更提到他在行政院長任內，總統責成他提出對策幫助需要幫助的家庭，強調，也就是說，面對弱勢家庭孩子的照顧，當時他提出強化社會安全網的政策，到目前為止在全國建立了154個社會福利中心，就是希望能夠及早了解到困難的家庭的風險，給予幫忙，也整生預防的效果。

另外，也提出以家庭為中心的體制，整合中央政府與地方政府的社會福利保住這個家庭；賴清德也強調，政府的努力，其實還是不夠，非常需要民間鼎力的支持，特別是家扶基金會71年來在台灣社會幫助許許多多的事，這也是家扶基金會受人尊敬的原因。

(中時 )