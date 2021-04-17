神腦高雄巨蛋門市4月起搬家至巨蛋門市，重啟新一波電池舊換新990元特惠，指定手機電池舊換新990元，限量300台。

神腦高雄巨蛋門市位於人聲鼎沸的百貨商圈內，神腦國際董事長賴勁麟、神腦總裁林保雍、策略長邱致忠親自出席開幕活動，門市結合Apple授權維修中心，以消費體驗為導向，不僅可以體驗各式各樣生活智慧家電、穿戴配件、手機，指定項目亦提供「當日完修服務」。

另外，開幕慶期間連續三天都舉辦Apple限量排隊夯品下殺74折起，包含最新的iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max（加碼限量送HomePod mini）、果粉必備單品AirPods Pro，熱門遊戲主機PS5也有機會搶到手，每日現貨釋出SONY PS5光碟版大禮包5名，包含遊戲機、遊戲片及周邊配件。

iPhone指定機型包括iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus原廠電池換修，享990元換修價（原價1,690元），每天限額100名，維修Mac、iPhone享95折。

(工商 )