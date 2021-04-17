會員經濟夯！誠品生活南西店16日舉行首次封館派對圈粉，邀會員狂歡一夜帶動南西店當日業績成長5倍創新高！

誠品持續推出會員免費參與的大型專屬活動圈粉，上半年推出「東西雙城藝文派對」，包括3月的「誠品生日慶」、4月誠品生活南西的「封館夜派對」，圈粉達277萬名會員，藝文生活小秘書「誠品人APP」於活動期間下載登入次數比前期大幅成長8成，同時帶動全會員APP活躍使用人次成長一成。

農曆年後3月為一般通路淡季，但誠品今年結合「誠品生日慶」於信義店舉辦大型慶生派對，派對當日3進店人流對比未受疫情影響的2019年同期成長逾3成，生日慶期間業績也較2019年成長逾4成。 接著4月由誠品生活南西接棒，開幕2年多來首次推出大型封館派對，結合商圈以25～45歲年輕女性佔總營業額85％的「她經濟」，號召會員參與「甜蜜系Ｘ反派系」公主女巫時尚變裝夜派對，當日單店業績年增5倍，是誠品生活南西開幕2年多來新高。

針對母親節選禮，誠品生活推出「女人節」專屬優惠，誠品生活南西全館17～26日當日消費滿5,000元送500元電子抵用券、香氛美妝單筆消費滿3,000元送300元電子抵用券，4/27-5/24消費滿5,000元、10,000元再贈南西限定獨家聯名「迪士尼反派系列」證件套。

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