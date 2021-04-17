教育部師資藝教司副司長李毓娟(左)、廣達文教基金會執行長徐繪珈(右)合影。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

學生現場成果導覽。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

身處教育講究創新的時代，廣達文教基金會啟動「設計學習」計畫，「任務導向學習」（Project-Based Learning, PBL）、「設計思考」（Design Thinking）為理論基礎，設定「年度主題」促使學校教師跨領域合作，教育觀念引進與創新教育技術研發，打造學習任務，培養學生「批判思考」、「團隊合作」、「溝通能力」及「創造創新」的「4C」素養；這項計畫已納入教育部美感教育計畫。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，投入推動「設計學習」已8年，16日舉辦的108學年度成果展覽記者會，呈現基金會量身打造出一套可以讓孩子在一年內慢慢懂得思考，摸索自我判斷體系，勇於提出溝通，進而學習團隊合作的方法。

徐繪珈提到，在這套計畫使用的過程中，老師只扮演輔助而非主導角色，最重要就是啟發孩子的「設計思考」能力，在記者會上所展現的「任務信」設計、「點子實驗室」、「任務導向學習」、「設計思考」、「逆向設計」及「生活議題」就是循序漸進讓孩子進到「設計思考」的核心。

徐繪珈進一步指出，「人文關懷」的加入，更是計畫「畫龍點睛」的關鍵步驟，如這次來自全台灣二十所小學的成果展覽主題：「七老八十新契機-逆轉高齡的社會與人生」，即導入台灣已邁向高齡化社會的議題。廣達「設計學習」計畫的精神，是要在培育孩子技能的同時，不忘潛移默化孩子必須保有良好的品格，因為，「設計學習」計畫是兼具以人為本，以社會為本，讓孩子懂得關懷社區，關懷人文。

教育部師資藝教司李毓娟副司長表示，這種以「任務導向學習」作為「設計思考」的教育方法，不但為台灣啟蒙教育做好超前布署，同時完全吻合教育部推動的108新課綱素養導向。因此，這項計畫已獲得教育部認可，而納入教育部美感教育計畫項目之一。

(旺報 )