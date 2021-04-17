美國飛機製造商波音公司上周宣布，已建議16家航空公司停飛部分737 MAX飛機，以解決潛在的電力問題，然而根據路透社報導，波音737的電力問題有擴大趨勢，在駕駛艙的儲物架與儀表板上發現2處接地路徑問題。

波音停飛部分737 MAX客機，全球約16家航空公司90架飛機受到影響，報導指出，經過詳細檢查後，發現問題比想像中嚴重，且在駕駛艙的兩個地方發現接地問題，包括儲物架及儀表板，知情人士透露，此次問題起因，可能是去年波音恢復生產737 MAX後，變更接地材料。

波音公司並未對接地問題擴大發表評論，不過周五股價下跌3.20美元（或1.20%）至248.18美元，儘管多數分析家表示，此次修復工作相對簡單，但波音公司尚未公布任何詳細訊息，目前也未交付任何737 MAX客機給客戶。

737 MAX客機為波音公司最暢銷的客機，但接連發生2018年10月印尼獅子航空與2019年3月衣索比亞航空兩起空難，總共造成346人罹難，因此遭全球停飛20個月，於去年11月中復飛。

737 MAX客機復發剛好搭上航空業逐漸復甦的時局，波音日前才剛宣布接到100架737 MAX訂單，沒想到部分客機出現電力狀況，後續影響仍有待觀察。

(中時新聞網)