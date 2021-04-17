「老陳(化名)計畫將透天一樓裝潢成店面，於是上網找了來路不明的設計師，在沒簽約下就付了近500萬元，設計師隨便找了粗工開挖一樓地面修建化糞池，施工前卻沒有先研究建築結構，沒想到連日大雨，房子居然傾斜，一查之下才發現，透天基礎只有1.5米卻挖了2米深，設計師的訊息開始已讀不回……。」

社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)創會理事長吳翃毅說著幾年前發生在南部的一個真實案例，屋主和設計師在沒有安全保障下開啟了一項高風險的裝修服務，最後結局慘不忍睹。

吳翃毅接著描述，這位屋主好不容易聯繫上了設計師，設計師說有辦法把房子「喬」回來，已付大筆費用的屋主只能選擇相信，最後房子傾斜撞到鄰房，還告上了法院，法官同情屋主遭遇，請他找相關單位鑑定，於是花了快200萬鑑定費，被認定是危樓須立即拆除，拆除費用也要130萬，賠償鄰居140萬，「該案去年4月已拆除，按照新的建築法也蓋不回原本的房子，最後只好將土地賣了。」

住宅消保會統計，受理的住宅糾紛案件連年增加，109年更來到1601件，創新歷史新高。(圖／住宅消保會提供)

根據住保會統計，105年起每年皆超過1000件的法律諮詢、申訴、調處、鑑定案件，且連年增加，109年更來到1601件。「浮上檯面的都只是冰山一角，實際上住宅買賣、裝潢糾紛遠遠超乎想像。」吳翃毅表示，每一案件皆是複合式的糾紛，沒有簽約沒有估價單、有估價單寫不清楚、設計圖有畫估價單沒寫而追加預算的、數量故意浮報的，或是完工品質差，甚至故意做成違章恐嚇追加預算的，每一項都屢見不顯。

很多人問，不找設計師會不會省下更多錢？吳翃毅回應，以他的經驗是不會，而且不找反而更糟糕。「一個2層樓的房子修繕，為了省預算直接找工班，沒想到本來是因為漏水而修繕，後來對於出來成果不滿意又打掉重做，結果又受鄰居恐嚇要檢舉違建，敦親睦鄰幫鄰居修繕，預算一路從500萬追加到700萬。」

吳翃毅說，每年都有一堆奇怪的案件，追溯問題的源頭，就是出在消費者沒有找到好業者，如果一開始能嚴格篩選出好業者服務消費者，就能降低糾紛件數。(續)

住保會推動的「住保履約」合約內文清楚載明工程進度及驗收項目，以及各階段付款比例，完成驗收後需簽名，信託銀行才會撥款給設計師。(圖／黃耀徵攝)

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(中時新聞網)