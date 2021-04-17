住在新北市中和的屋主張碧玲，去年希望將住了23年的房子重新裝潢，在網路上找到了「住保履約」設計師程于純，室內空間20坪，原預算將近150萬，花了2.5個月，順利於去年12月中完成裝潢，張碧玲一家開心入住，還和設計師程于純成為好朋友。

「我的表妹十幾年前在網路上找了一位設計師，當初以為評價很高，所以付了20~30萬，結果設計師什麼都沒做，跟廢墟一樣，我也很擔心找到裝潢蟑螂，害怕類似經驗發生在自己身上。」張碧玲坦言，以前從不知道有「住保履約」制度，所以在網路上貨比三家，直到找上坤儀室內裝修設計有限公司的設計師程于純。

「住保履約」是社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)為降低住宅裝潢糾紛所推行的第三方信託履約保證制度，從109年推廣至今，已有超過1億元以上的金額參與「住保履約」，不過比起每年國人從事裝修的總額，仍算少數。為推廣普及，前年起，更透過住宅產業職能提升輔導計畫，由趣味家平台輔導住保專屬的室內設計師，共同推出「住保履約」4大項安心保障：一、100%履約，二、履約費用設計師買單，三、糾紛範圍趣味家買單，四、扶植宣導不收媒合費。

「住保履約」採信託階段付款，金額越大分期次數越多，每階段驗收完成才會撥款給設計師，對於消費者而言較有保障。(圖／黃耀徵攝)

「住保履約」與一般合約不同的是，裝潢費不會直接進入設計師的銀行戶頭，而是匯到信託帳戶，每階段驗收完成才會撥款給設計師，以避免坊間不少「收了錢就擺爛」的糾紛案件。

以張碧玲總額147萬裝潢預算為例，全工程分四期施作和繳款。張碧玲說，每一期裝潢施作前住戶先撥款給銀行，設計師執行工程，做完後住戶確認簽名後上傳給住保會，住保會再通知銀行撥款給設計師，每一個循環重複以上動作。

程于純補充說，金額越大筆分期數越多，如150萬以內分四階段，800萬就分八階段請款，對消費者最有保障。

關於住保的專屬合約，也特別修改的淺顯易懂。住保會理事長吳翃毅說，「住保合約將一般民眾看不懂的法律用語變成白話文，罰責也寫得很詳細，內容精簡卻更有保障，當甲乙方都簽名才會付款，如果是與住保設計師合作，1%的履約費用將由設計師買單，消費者無須負擔多餘支出。」

有趣的是，此次合作，張碧玲以前也不知道有「住保履約」的制度，是找到設計師後，設計師主動提起才上網了解。吳翃毅解釋，身為住保設計師，當消費者詢問服務時，必須主動告知要採「住保履約」，不然會被罰100萬元，消費者也可以檢舉，而這100萬的罰款，就變成屋主的裝潢獎金。(續)

住在新北市中和的屋主張碧玲選擇「住保履約」，裝潢工程如期完成，已順利入住。(圖／黃耀徵攝)

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(中時新聞網)