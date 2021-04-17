據統計，社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)於102年成立至今受理糾紛案件逾8000件，創會理事長吳翃毅說，這中間有不少屬於裝潢工程案件，其中有很多不錯的設計師，因為下包工程商出問題，導致設計師與消費者的合約無法依約履行。

為降低糾紛，住保會透過住宅產業職能提升輔導計畫，由趣味家平台輔導住保專屬的室內設計師，共同推出「住保履約」4大項安心保障：一、100%履約，二、履約費用設計師買單，三、糾紛範圍趣味家買單，四、扶植宣導不收媒合費。

其中履約費為合約總價的1%，將由住保設計師負擔，卻仍有不少設計師願意簽約加入住保履約行列。住保設計師、坤儀室內裝修設計有限公司程于純表示，「住保履約」100%履約，不僅對消費者有保障，當設計師碰到不肖的下包商時，也能透過協會力量及時撤換其他業者，損失金額趣味家會負擔，不用設計師自己買單。

坤儀室內裝修設計有限公司程于純(右1)為住保履約設計師，儘管履約費1%須由設計師負擔，他覺得能讓消費者放心反而更能促成合作，更何況自己也能獲得保障。(圖／黃耀徵攝)

吳翃毅表示，過往設計師碰到糾紛，呆帳都超過1%，有做「住保履約」，設計師有保障，下包商也會謹慎完成工程，「這1%對設計師來說是經濟實惠，還能省下廣告費用，住保履約的推動就是全台最值得信賴的業者。」他也補充說明，「住保履約」是社會公共資源，非簽約住保設計師的一般業者，或是消費者另有屬意的設計師，也可以執行「住保履約」，1%的履約費建議由雙方均攤。

吳翃毅坦言，過去推動「住保履約」常覺得孤單寂寞，但社會氛圍在改變，最近汽車業也出現了「檸檬車條款」，以前修車修不好沒人理，現在半年內4次修不好可要求更換新車或解約，這是未來商業模式，「只要規格做更好，案子就會接不完，設計師如果不敢讓第三方稽核，慢慢就會被市場淘汰。」

住保會為行政院公告的全國專業型消保單位，未來希望拓展「住保履約」制度到其他項目，讓屋主在高單價的住宅消費上都能安心交易。(圖／住宅消保會提供)

吳翃毅希望將這樣的理念推動到住宅相關的各項交易，包括房屋興建、驗屋等，他也預告，今年第三季，住保會將和一家建設公司合作，未來買賣契約書會先由住保會審閱，建築建造過程每個階段住保會都會去查核，完工後公設、專有部分點交也都由住保會協助驗屋。

目前，住宅產業職能提升輔導計畫也正以實驗階段輔導一家驗屋公司，未來驗屋過程一樣經由第三方信託「住保履約」制度，驗屋結果住保會審閱完成，確認後蓋校正章，屋主收到報告書再撥款給驗屋公司，讓屋主在高單價的住宅消費上都能安心交易。(完)

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(中時新聞網)