台南市長黃偉哲出席台鐵太魯閣號罹難者程俐欣公祭，在靈堂上香致意。（程炳璋攝）

台鐵太魯閣號2日在花蓮發生撞車事故，台南市關廟區女子程俐欣不幸罹難，17日在台南市立殯儀館舉辦喪禮，台南市長黃偉哲出席公祭儀式，允諾家屬協助處理遺產稅問題，給予殯葬與入塔免費禮遇。

31歲程俐欣排行老2，還有大姊與小弟，老家在關廟區，她獨自在台北工作打拚，清明連假與同事共4人相約前往花蓮遊玩，她持站票搭上台鐵死亡列車，遺憾未逃過一劫。

程女大姊還在關廟區公所上班，公所人員全力協助程家辦理後事，包括折蓮花、喪禮貴賓招待，程女長期獨自居住北部，她突然身故，家屬不清楚她持有多少財產，對日後的稅務法律問題感到疑惑困擾。

程家17日在台南市立殯儀館舉辦家祭與公祭，場面簡單隆重，因程家大姊任職關廟區公所，關廟區長李賢村率領公所人員協辦，不少政壇民代到場致意，包括國民黨副祕書長謝龍介與民進黨立委王定宇，還有多位台南市議員與議員代表參加。

黃偉哲出席公祭儀式，指示台南市財稅局與民政局協助家屬釐清程女身後的稅務問題，承諾由公費負擔程家殯葬與入塔費用。強調將全力幫忙，希望程母堅強走出喪女傷痛，家屬盡快回復平靜與正常生活。

程俐欣告別式17日完成，台南市另1位太魯閣號罹難者蔡慧鵑18日舉辦告別式，因蔡女為台南市憲兵隊員，憲兵單位將派員參與協辦喪禮儀式。

(中時 )