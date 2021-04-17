環保署也與交通部同步進行環境消毒港口航站24處。（環保署提供／林良齊台北傳真）

近日我國本島爆出首起牛結節疹，為了防範疫情，農委會召開專家小組會議，針對苗栗以北的牛隻全面施打，農委會副主委黃金城表示，由於現行我國疫苗仍不足夠，因此先針對苗栗以北的牛隻施打，待疫苗進來後，會再安排全國的15.5萬頭牛隻施打。

牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠如蚊、蠅、壁蝨等病媒及痂皮傳播，因應本次疫情，農委會已進行牛隻疫苗注射，同時要求國內養牛業者加強牛場內生物安全工作，包含人車管制，場內清潔消毒，更重要的是病媒控制，場內需吊掛捕蟲燈，放置黏蟲板及保持周邊環境整潔。由於病毒是從境外傳進來，港口及航站把關很重要，並且把病媒蚊蟲密度降低，因此由環保署與交通部合作，進行港口航站全面環境消毒，有效防範疫情。

黃金城說，牛結節疹疫苗為十分安全的疫苗，日前在金門施打時並沒有發現明顯的副作用，金門目前也沒有再傳出疫情，目前新北市、台北市、桃園市等縣市已全面施打完畢，至於苗栗及新竹預計明天施打完畢。

環保署也與交通部同步進行環境消毒港口航站24處，港口航站內由各管理單位負責，週邊道路及公共環境由環保單位負責；環保署預計今日同步進行消毒，一天內可全數噴消完畢，為落實有效降低蚊媒密度，一周後會進行第二次環境消毒。

(中時 )