國民黨主席7月改選，國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜在網路聲量的報告中高於朱立倫；朱立倫今天上午出席新北市淡水錦繡莊文化園區開幕活動時表示，好的聲量比較重要，不然依照網路聲量，現在林佳龍、某藝人最高，前段時間民進黨立委王定宇、鮭魚先生聲量最高，但這些都不是好事。

臉書粉專某網路聲量16日表示，根據新聞聲量與即時新聞社群聲量相關資料進行綜合分析，目前7位可能的人選中，韓國瑜仍占首位，現任黨主席江啟臣則為第2位，第3名是中廣董事長趙少康，第4名是前新北市長朱立倫。

媒體提問，韓國瑜、江啟臣兩人聲量都高過朱立倫？朱立倫說，台灣不應該是網路聲量，應該是看民主政治中好的聲量，不然依照目前網路聲量林佳龍、某藝人是最高，前些日子則是王定宇、鮭魚先生最高，他想應該要以穩定、好聲量為目標。

是否已準備好進入選舉戰場？朱立倫表示，國民黨每一位黨員都要有為黨扛起一切責任的決心，但不要沉浸在黨內紛爭中，應走出同溫層，爭取社會、中間選民、年輕朋友的更多支持。

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(中時 )