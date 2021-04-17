衛福部長陳時中17日陪同副總統賴清德參加家扶基金會在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」並頒獎給與會的自強母親。（馮惠宜攝）

政府近日調漲健保費引發民間反彈，對此，衛福部長陳時中17日陪同副總統賴清德參加家扶基金會在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，他回應，投資健保就是投資健康，另外，對於下一批新冠肺炎疫苗何時來？他則回應，目前仍無法完全掌握，但他也強調，如果這款疫苗民眾覺得不適合就等下一款的疫苗，大家都有機會照施打的順位接種。

陳時中17日參加家扶基金會在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」並頒獎給自強母親，會後許多自強媽媽搶著和他合照，媒體也趁機會陳時中有關健保費調漲以及新冠疫苗相關問題。

陳時中表示，投資健保就是投資健康，尤其經歷疫情之後，在疫情發生後大家認為投資健康是更重要的事，他也謝謝全體國民對於健保的支持。

另外，針對目前政府新冠肺炎疫苗採購，媒體追問何時會有下一批進口疫苗，陳時中回應，政府採購疫苗，有在國外採購，也有國內的疫苗，每個疫苗推出的時候會照原訂的順序開放施打，如果這款疫苗民眾覺得不適合就等下一款的疫苗，大家都有機會照施打的順位接種，但他也坦言，疫苗進來的時間會跟大家講，目前仍無法完全掌握。

(中時 )