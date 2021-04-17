每個人對於愛情都會有一定的憧憬，尤其春暖花開的時節更令人想談戀愛！搜狐網命理專欄分享，生肖鼠、蛇、虎以及狗的人注定一輩子桃花運超旺，轉角都能遇到愛。

▍1. 生肖鼠

屬鼠人性格隨和真誠、待人友善，加上他們腦子靈活，具有能說會道的一張甜嘴，很討人喜歡，在各種場合裡都能大受歡迎。屬鼠人除了人緣好，異性緣尤更是超旺，身邊總是不乏異性追求，強大的個人魅力讓他們一生桃花運極好，愛情運滿滿。

▍2. 生肖蛇

屬蛇人性格穩重冷靜，為人謙虛低調，做事踏實，加上非常有進取心，是特別有想法的人，務實的品格常常會得到異性的青睞，在異性眼裡，屬蛇人特別有吸引力，即使是屬蛇人有時在社交場合裡看起來有點高冷，看似對人愛理不理的樣子，依舊令身邊的異性為之傾倒，所以屬蛇人的感情運特別旺，身邊總有異性圍繞，一生不缺乏追求者。

▍3. 生肖虎

屬虎人性格大氣有風度，不僅為人溫和好相處，更極具包容心，在為人處世方面不拘小節，卻不會忘記自我原則和底線，因此可以受到大家的尊重及喜愛，是個三觀超正又有事業心的人，不論是屬虎男還是屬虎女，都以獨立特質讓眾多異性著迷，所以屬虎人也有著很旺的感情運。

▍4. 生肖狗

屬狗人性格活潑開朗，是個非常好相處的人，他們比較耐不住寂寞，因此特別喜歡交朋友，加上屬狗人內在有著溫柔似水的一面，在異性眼裡非常有吸引力，但他們的內心其實比較多情，尤其是在異性面前嘴巴超甜，很會哄人開心，總能讓異性為之神魂顛倒，因此屬狗人的桃花超級氾濫，是情史豐富的一類人。

(中時新聞網)