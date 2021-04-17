一名女子今（17日）在臉書地方社團發文，內文指出，她在台北市信義區過馬路時，突然一輛卡車高速朝她駛來，卡車駕駛毫無禮讓行為，所幸她機靈地往前跳才躲過死劫，事後她想前往警局提告重傷害未遂卻未果。文章曝光後，引起網友熱烈的討論。

一名女子17日凌晨在臉書公開社團《信義區兩三事》發文，開篇劈頭就寫下「今天，我差點就被殺死了」，她透露，16日晚間11時49分許，她與男友一同通過北市莊敬路與松勤路口的路口，而當時行人號誌為綠燈，不料卻在斑馬線走沒一半時，一輛大卡車向她高速衝來，她當下驚險地向前一跳，才避免被撞上；女子說，「在那樣的車速，我想我不是死了也半殘了。」

險象環生後，女子氣憤地前往警察局報案，希望卡車司機能獲得應有的處罰，但員警卻向她說，因為沒受傷而無法提告，女子也曾一度堅持提告重傷害未遂罪，警方則回覆沒有辦法，僅能檢舉駕駛開車行為不良。

女子當下氣得哭出來，她認為在事發當下身心靈均感受到強烈的死亡威脅，監視器畫面也拍攝下完整的駕駛惡行，但刑法上卻無法定罪，女子說，「我堅持提告的原因是台灣交通秩序真的很落後，只是想用盡一切力量讓受罰之人意識到自身的問題。」女子也在文末感謝吳興街派出所員警，悉心協助完成提告手續。

文章曝光後，許多網友在留言區討論的火烈，貼出眾多過往的危險駕駛行為，痛罵，「可怕的是，就算這女生被撞死了也不會有改變」、「這駕駛素質真的是，都忘了前天丟臉丟到國外嗎」，也有人聲援原PO，大讚她不因善小而不為，有作為才能喚醒大眾對於此事件的關注；還有網友建議，可蒐集資料主動提供給地方民意代表、議員，尋求更強力的發聲管道。

實際上，檢視刑法條文即可知，在我國刑法規範中，普通傷害罪並無未遂犯的入罪規定，也就是傷害未遂並非刑法所處罰的範圍；此外，刑法第10條第4項規定須達到6種程度的傷害方可被列為重傷害，包括兩眼、兩耳、味覺、其中一肢體、生殖等方面上受到嚴重毀損與減損。

(中時新聞網)